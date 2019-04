Éric Antoine : Loin de ses proches, "il y a forcément une souffrance"

Éric Antoine sera à l'honneur sur W9, le 23 avril 2019. Après la diffusion de son spectacle L'Incroyable Show d'Éric Antoine, les téléspectateurs pourront découvrir un documentaire inédit, intitulé Éric Antoine, La Folie douce, réalisé par Thierry Colby. L'humoriste-magicien de 42 ans se livre comme jamais, tout comme certains de ses proches.

En revanche, Éric Antoine n'a pas souhaité que ses fils Raphaël et Ulysse (9 et 5 ans), nés de son union avec Calista Sinclair, témoignent et apparaissent clairement à l'écran. Il a en effet toujours pris soin que leur visage ne soit pas dévoilé et nous a expliqué pourquoi : "Je ne veux jamais qu'ils soient à la télé et, eux veulent toujours y être. Ils ne comprennent pas pourquoi je ne veux pas. Je veux les protéger, mais ils ne comprennent pas. Ils me demandaient pourquoi on ne leur posait pas de questions. Je les laisserai choisir quand ils seront majeurs. (...) Pour le moment, c'est moi le boss."

Le juré de La France a un incroyable talent confie ensuite que ses proches sont habitués au fait qu'il ne soit pas toujours à la maison à cause de son travail. "Quand je fais quelque chose, je le fais vraiment. (...) Quand je suis avec mes enfants, je suis vraiment avec mes enfants. Quand je suis avec ma femme, je suis avec ma femme. Et quand je suis au boulot, je suis au boulot. J'ai une présence un peu étouffante parce que quand je suis là, je suis vraiment là", précise-t-il. De son côté, Éric Antoine vit parfois cet éloignement "avec bonheur, parfois avec souffrance" : "Parfois, je trouve que je fais trop d'heures de travail et j'ai envie de serrer mes enfants dans mes bras. Et parfois, il me manque des heures pour finir l'oeuvre que j'ai envie de finir. Quand d'autres personnes me parlent, c'est compliqué. Dans les grands kiff, il y a forcément une grande souffrance à côté."

Éric Antoine s'est très vite passionné pour la magie et se rend compte de la chance qu'il a d'exercer ce métier. Une passion qu'il a transmise à ses enfants : "Les deux s'intéressent vraiment à la magie. Mon fils aîné plus pour le côté un peu scientifique et je sens qu'il y a un artiste en mon fils cadet. Il a 5 ans, donc c'est un peu tôt, mais je vois une nature comique et théâtrale chez lui."

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.