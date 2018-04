Eric Besson et sa femme Jamila : Rare sortie en couple de l'ex-ministre

Un an et demi après leur apparition enamourée au Stade de France - c'était en novembre 2016 pendant la campagne de qualification des Bleus pour la Coupe du monde 2018 -, c'est au Parc des Princes qu'Eric Besson et sa femme Jamila ont fait leur retour dimanche 29 avril 2018, se joignant à la cohorte des supporters VIP du Paris Saint-Germain à l'occasion de la réception de l'En Avant Guingamp.

Comme d'autres couples relativement rares, à l'image de Sandrine Quétier et Sébastien Goales, Lilian Thuram et Kareen Guiock ou encore Vianney et Catherine Robert, l'ancien ministre de l'Immigration et ministre de l'Industrie, 60 ans depuis le 2 avril, et la belle Jamila, 32 ans, ont assisté à un spectacle inattendu, voyant les joueurs du club de la capitale, déjà assuré du titre de champion de France, dominés et menés par les visiteurs bretons avant d'arracher le match nul (2-2) grâce à l'inévitable Edinson Cavani.

Mariés aux Etats-Unis en août 2015, entre le Grand Canyon où a eu lieu la cérémonie et Las Vegas où ils ont fêté cette union nouée quatre mois seulement après le début de leur relation, Eric Besson, né à Marrakech et qui a vécu au Maroc jusqu'à ses 17 ans, et Jamila, qui est d'origine marocaine, semblent donc toujours filer le parfait amour, en toute discrétion. Hormis des apparitions fugaces - pour l'avant-première de Camping 3 en juin 2016, pour l'inauguration du Noto en mars 2017 -, le maire (depuis 23 ans) de la petite commune rhodanienne de Donzère et sa compagne suivent avec succès l'adage qui veut que pour vivre heureux, mieux vaut vivre caché. Souhaitons pour Eric Besson que cela soit un gage de réussite pour son troisième mariage, après ses deux précédentes unions - avec Sylvie Brunel, de 1983 à 2009, dont sont issus trois enfants, et avec Yasmine Tordjman, de 2010 à 2015.