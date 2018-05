Éric Besson et sa femme Jamila : Un ex-ministre amoureux à Roland-Garros

Mardi 29 mai 2018, Eric Besson et son épouse Jamila faisaient partie des nombreux fans de sport à s'être déplacés à Roland-Garros pour assister aux matchs de la mi-journée. Repérés dans les tribunes, l'ex-ministre français et sa ravissante compagne ne sont pas passés inaperçus. Solaires vissées sur le nez, le chic duo échangeait quelques mots discrets entre deux passes de balle.

Rares sont les apparitions du couple. Le 29 avril dernier, l'homme politique de 60 ans et la consultante de 32 ans (elle travaille depuis 2015 dans la société de son époux Eric Besson Consulting, société de conseil stratégique qui intervient dans les domaines de l'énergie, l'industrie et l'aéronautique) s'étaient rendus au Parc des Princes pour encourager les joueurs du PSG face à l'équipe d'En Avant Guingamp (2-2). Dans le box VIP, ils étaient apparus plus complices et amoureux que jamais.

Inséparables depuis leur coup de foudre survenu il y a désormais un tout petit peu plus de trois ans, Eric et Jamila Besson s'étaient mariés aux Etats-Unis en août 2015 après quatre mois de relation. Il s'agit du troisième mariage pour l'homme d'affaires qui avait d'abord été marié à Sylvie Brunel entre 1983 et 2009 (de cette union sont nés trois enfants, Alexandra, Guillaume et Marianne) avant de convoler en secondes noces avec Yasmine Tordjman en 2010. Le couple avait divorcé en 2015.