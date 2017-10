Éric Besson : Sa fille Alexandra accuse un ancien ministre d'agression sexuelle

Le hashtag "#MeToo" (#MoiAussi" en français) lancé par l'actrice Alyssa Milano outre-Atlantique invite les femmes à partager leurs douloureuses expériences en plein scandale Harvey Weinstein. Les langues se délient aussi en France. Connue sous le nom d'Ariane Fornia sous lequel elle signe ses romans, Alexandra Besson, fille d'Éric Besson et de Sylvie Brunel, témoigne à son tour.

Après avoir longuement hésité, l'écrivain de 28 ans se livre dans un billet posté sur son blog et intitulé #Moiaussi: pour que la honte change de camp. Alors qu'elle révèle avoir été victime de plusieurs agressions – l'une chez un petit ami et l'autre dans le métro –, Alexandra Besson accuse également un ancien ministre. L'auteure évoque des faits survenus au printemps 2010 alors qu'elle accompagnait son père, alors ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire à l'Opéra. "Un vieux monsieur à l'air éminemment respectable s'assoit donc à ma droite. Son épouse est à sa droite à lui. J'insiste. Son épouse est là. La représentation commence. Et au bout de dix minutes, le vieux monsieur a sa main sur ma cuisse. Je me dis qu'il doit être très âgé, perturbé. Je le repousse gentiment. Il recommence. Rebelote. Une troisième fois", relate-t-elle.

Mais l'agresseur présumé n'en est pas resté là, se faisant encore un peu plus entreprenant. "Il commence à remonter ma jupe. Il glisse sa main à l'intérieur de ma cuisse, remonte vers mon entrejambe. J'enlève sa main plus fermement et je pousse un cri d'indignation étouffé, bouche fermée. Tout le monde me regarde. Il arrête. Dix minutes plus tard, il recommence. Je lui plante mes ongles dans la main. C'est un combat silencieux, grotesque, en plein Opéra Bastille", poursuit-elle.

Si Alexandra Besson ne lâche aucun nom sur son blog, elle a clairement désigné ce "vieux monsieur" auprès de L'Express comme Pierre Joxe. Dans son billet, la fille d'Éric Besson évoque "un ancien ministre de Mitterrand, membre de plusieurs gouvernements, qui a occupé des fonctions régaliennes, qui est une grande figure de gauche, décoré de l'Ordre national du mérite et de plusieurs autres Ordres européens. Une statue vivante". Si la romancière accuse formellement Pierre Joxe, c'est pour que d'autres anciens ministres de François Mitterrand ne soient pas suspectés à tort.

De son côté, Éric Besson confirme le témoignage accablant de sa fille. "J'étais fou de rage, absolument fou de rage. J'ai envisagé d'aller attendre Joxe en bas de chez lui pour lui casser la gueule, et puis j'ai entendu les inquiétudes de ma fille, dans une situation qui était compliquée politiquement pour moi et dont elle souffrait. On s'est tu", confie l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy.

Face aux graves accusations dont il fait l'objet, Pierre Joxe nie en bloc et dénonce sur le site de L'Express un "mauvais canular". "J'aurais eu des gestes déplacés, moi ? Vous plaisantez, sans doute ?", se défend l'ex-ministre de la Défense et de l'Intérieur. Il s'est également dit "abasourdi" auprès de LCI.