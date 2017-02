Éric Cantona provoque la colère de ses fans après une soirée "honteuse"

"Remboursés !" C'est tout ce que demandent les fans d'Éric Cantona après avoir déboursé des centaines d'euros pour rencontrer l'ancienne star de Manchester United.

Le 21 février dernier, l'ex-footballeur français de 50 ans – qui vit à présent à Lisbonne avec sa femme Rachida Brakni et leurs enfants – avait rendez-vous à la salle événementielle du BIC (Bournemouth International Centre) pour assurer une prestation prévue de longue date.

Comme l'a rapporté un journaliste local pour le Daily Echo (quotidien de Bournemouth), la prestation d'Éric Cantona est loin d'avoir tenu ses promesses. Pourtant accueilli sous les acclamations du public, majoritairement des fans de Manchester United, le King d'Old Trafford n'a pas joué les prolongations ce soir-là alors qu'il s'était fait désirer. Les spectateurs ont patienté trente minutes avant de le voir monter sur scène. Éric Cantona s'en est allé après seulement quarante-cinq minutes de présence, sous les huées comme le rapporte le Daily Echo, n'offrant même pas de dédicaces comme cela était pourtant prévu dans le programme.

Déçus par cette soirée qualifiée de "honteuse", plusieurs fans de la légende de Manchester United ont demandé à son organisateur le remboursement de leur billet. "Le show était annoncé comme 'Une soirée avec Éric Cantona' et elle a duré quarante-cinq minutes", a réagi l'un de ses fans, tandis qu'un autre a témoigné : "J'ai été très déçu de la durée de présence sur scène d'Éric Cantona." Selon un autre participant, le départ express d'Éric Cantona aurait été justifié par le fait que l'ancienne star du ballon rond était debout depuis 6h du matin, alors qu'il se trouvait en Croatie.

Face au tollé provoqué par l'événement, l'organisateur s'est exprimé auprès du Daily Echo. "Je ne vois pas pourquoi il y a autant d'histoires. (...) Nous avons reçu une standing ovation lorsqu'Éric Cantona est monté sur scène. De plus, j'ai chronométré son apparition et elle a duré 54 minutes, se défend-il. Vous ne pouvez poser qu'un certain nombre de questions. Il y a en eu 19 sur sa carrière de footballeur et 6 sur celle d'acteur et sa vie de famille." Éric Cantona n'a, quant à lui, pas réagi.

