Eric Dane à l'arrêt : Première sortie publique pour l'acteur dépressif

Eric Dane reprend doucement du poil de la bête. L'acteur de 44 ans, qui a mis entre parenthèses ses obligations professionnelles le mois dernier pour cause de dépression, a fait une rare apparition publique, en famille, ce week-end à l'événement caritatif Chrysalis Butterfly Ball.

Le comédien, qui a incarné le patron et petit ami de Phoebe Halliwell dans la série Charmed, est apparu tout sourire et ultradétendu sur le tapis rouge du gala de charité, auquel assistait aussi sa charmante épouse, l'actrice Rebecca Gayheart, et leurs adorables Billie Beatrice (7 ans) et Georgia Geraldine (5 ans).

"Chaque année, on en fait une affaire de famille. Je tiens à ce que mes filles sachent combien il est important de donner en retour. Merci @Chrysalisla", a écrit l'ancienne actrice de la série Beverly Hills sur sa page Instagram où elle a publié une photo de la soirée.

Eric Dane, qui a incarné Dr Mark Sloan alias Docteur Glamour dans la série Grey's Anatomy, est à l'arrêt depuis plusieurs semaines. S'il n'a pas précisé les raisons qui l'ont poussé à mettre en suspens le tournage de la série The Last Ship, dans laquelle il joue depuis quatre ans maintenant aux côtés de Rhona Mitra, cette pause lui a vraisemblablement fait du bien.

Le beau gosse, qui a triomphé d'un cancer de la peau et d'une addiction aux antidouleurs, a passé du temps en famille, si l'on en croit les photos publiées sur les réseaux sociaux par sa femme depuis treize ans. De son côté, Eric s'est fait plutôt discret sur Instagram et Twitter où il n'a plus rien posté depuis de longs mois.

Espérons pour lui qu'après cette première apparition publique, il soit fin prêt à revenir définitivement sur le devant de la scène car les fans sont nombreux à attendre impatiemment le retour de leur série adorée.