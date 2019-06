Eric et Quentin : Peu présents dans "Quotidien", ils trouvent un nouvel emploi

Voilà qui est inattendu : le duo comique Eric et Quentin, devenu populaire grâce à ses nombreuses apparitions dans Le Petit journal sur Canal+ avant de poursuivre dans Quotidien sur TMC, va officier à la radio à la rentrée prochaine.

La station France Inter a en effet recruté Eric Metzger et Quentin Margot afin qu'ils animent une émission, Le Grand urbain, chaque samedi à 21h. Le directeur des programmes de la radio, Yann Chouquet, a expliqué à nos confrères du Parisien : "Il s'agira d'une émission sur la pop urbaine, le hip-hop et le rap où l'on recevra chaque semaine un artiste."

France Inter compte ainsi sur la grande connaissance musicale de Quentin – qui a un DJ set hebdomadaire sur la radio Le Mouv' – et sur la fraîcheur d'Eric, qui n'a pas une aussi grande culture musicale urbaine que son camarade, pour séduire de nombreux auditeurs... et surtout les plus jeunes. "On va le faire à la sauce France Inter, avec de l'humour, de l'esprit et de la répartie, sans prendre un ton grave et ampoulé comme si on faisait une chronique géo-politique sur le conflit israélo-palestien", a insisté Yann Chouquet.

Pour rappel, si Eric et Quentin ne sont plus aussi présents qu'avant dans l'émission d'infotainment de Yann Barthès (ils ont encore une pastille hebdomadaire), le duo a sorti le film Bad Buzz en 2017 sans rencontrer le succès escompté. Eric Metzger, de son côté, a sorti quatre livres depuis 2015 : La Nuit des trente : dérive nocturne d'un homme blessé, Adolphe a disparu, Les Oprhée et La Citadelle, tous parus aux éditions L'Arpenteur.