Éric Judor bientôt papa à 50 ans : Sa compagne attend des jumeaux, il appréhende

Éric Judor agrandit la famille ! Lundi 23 juillet 2018, l'acteur et humoriste français a surpris les auditeurs d'Europe 1 en révélant dans l'émission Le Club de l'été qu'il remettrait très bientôt le nez dans les couches. Déjà papa de deux filles et d'un garçon (dont l'identité et l'âge sont férocement protégés), le créateur de la série Platane a ainsi annoncé que sa compagne de longue date était enceinte. "Je vais avoir à nouveau des enfants", a-t-il lancé. "Et pourquoi 'des' enfants ?", a interrogé l'animatrice Eva Roque. "Faites le calcul, quand on dit 'des' enfants, c'est qu'il y en a plusieurs qui arrivent", a-t-il répondu avec un grand sourire. Jumeaux ou plus ? Éric Judor n'a pas précisé. L'avenir le dira... ou pas !

Le complice de Ramzy Bédia faisait cette révélation alors qu'il s'apprête à fêter son 50e anniversaire ce 25 juillet. "Je vais avoir 50 ans, je suis dégoûté ! (...) Je me dis que je vais être un vieux père, quoi. Ah si, on est obligé de se dire ça à un moment donné. Vous savez très bien qu'être père à 50 ans, bah...", a-t-il ajouté. Lorsque ses interlocuteurs ont tenté de l'apaiser en lui disant "que ça devient de plus en plus courant, on a des enfants de plus en plus tard, on vit de plus en plus vieux", Éric s'est montré pragmatique. "C'est très gentil de me rassurer. Cependant, là, ça m'arrive à moi. Pour les autres je dis : 'Oh, ça va, tu vas te démerder !', mais là ça me concerne directement. Et je suis obligé d'aborder le truc ainsi", a-t-il conclu, mi-sérieux, mi-amusé.