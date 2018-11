Éric Naulleau marié à son ancienne étudiante : "Au début, ce n'était pas facile"

Éric Naulleau enchaîne les projets. En effet, l'acolyte d'Éric Zemmour a récemment rejoint l'équipe de Cyril Hanouna dans sa nouvelle émission Balance ton post (C8). Côté vie personnelle, le chroniqueur de 57 ans se fait plus discret. Dans les pages du magazine Voici, il fait de rares confidences sur sa vie de famille et notamment sur son mariage avec Veronika, l'une de ses anciennes élèves.

C'est dans les années 1980, alors qu'il était professeur de français à Sofia, en Bulgarie, qu'Éric Naulleau a fait la connaissance de celle qui partage désormais sa vie. Une histoire d'amour romanesque, "comme tout le monde j'imagine" précise-t-il. Et d'ajouter : "Je ne vais pas m'appesantir, une trentaine d'années a passé, deux enfants. C'est ça qui compte : ce qui s'est passé depuis."

En couple avec Veronika depuis plus de trois décennies, Éric Naulleau est questionné sur le secret de la longévité de son mariage. Ainsi, il confie ne pas avoir de "recette miracle". "Ce sont des bons et des mauvais jours", ajoute-t-il. D'ailleurs, leurs premiers moments à deux n'ont pas été simples : "Au début, ce n'était pas facile, on ne roulait pas sur l'or, ça a un peu soudé les choses. Et avoir fait de si beaux enfants, ça soude !"

Rappelons que le polémiste et sa chère épouse ont eu deux fils. "Le petit fait des études de commerce et le grand [qui a eu un différend avec un chauffeur Uber en novembre 2017, NDLR] a commencé à bosser dans la mode", confie l'heureux papa.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Voici, en kiosque ce vendredi 9 novembre 2018.