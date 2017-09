Éric Woerth : Le père l'ex-ministre est mort...

Dans les pages du journal Le Figaro, on apprend la mort de Paul Woerth, le père de l'ancien ministre Les Républicains Éric Woerth, emporté le 9 septembre 2017. Décédé à Chantilly (Oise), il avait 89 ans.

"Nicole Woerth, son épouse, Éric et Florence Woerth, Anne et Alain Heimroth, Florence et Gérard Meyer, Christine Auffray et Philippe Rouillon, ses enfants, ses onze petits-enfants, ses deux arrière-petits-enfants, sa famille et ses amis ont la tristesse de vous faire part du décès de Paul Woerth, survenu à Chantilly, le 9 septembre 2017, à l'âge de 89 ans. La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 15 septembre 2017, à 15 heures, en l'église Notre-Dame de Chantilly. L'inhumation aura lieu au cimetière Bourillon de Chantilly", peut-on lire sur le faire-part.

Le père de l'ancien ministre du Budget et du Travail, aujourd'hui député, était docteur en médecine.

Thomas Montet