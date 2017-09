Erika Moulet enceinte : L'animatrice attend son troisième enfant

Jamais deux sans trois. Déjà maman de Kéandre (7 ans) et Ernest (5 ans), Erika Moulet souhaitait un autre enfant avec Bachar Mar-Khalifé... son rêve est sur le point de se réaliser.

L'ancienne chroniqueuse de l'émission Touche pas à mon poste sur C8 qui avait annoncé son départ en mai dernier serait enceinte d'après les informations de sa consoeur Isabelle Morini-Bosc. En effet, la journaliste a révélé en direct dans l'émission de Cyril Hanouna ce mercredi 6 septembre 2017 que son ancienne consoeur attendait son troisième enfant : "Il y a une autre jeune femme qui est enceinte. C'est Erika !"

À la suite de cette annonce, le présentateur-phare du canal 8 de la TNT lui a adressé quelques mots doux : "Erika Moulet est enceinte ? Eh bien on lui souhaite tout le bonheur du monde. Et en plus, on l'adore Erika, donc j'espère qu'elle viendra nous voir avec le bébé."

Un message lourd de sens puisque, au moment de son départ de l'émission, celle qui officiera très prochainement en tant qu'animatrice sur M6 pour Nouvelle Star avait assuré à nos confrères de Télé Star qu'elle gardait de bonnes relations avec Cyril Hanouna : "Je reste en très bons termes avec Cyril. On s'est appelé. Si, un jour, on doit refaire des trucs ensemble, on les fera."

Pour l'heure, on ignore encore le sexe du bébé, le futur prénom ou le terme de la grossesse de l'ancienne journaliste de LCI... les fans devront prendre leur mal en patience !

Nous adressons toutes nos félicitations à la petite famille d'Erika Moulet.