Erika Moulet : Heureuse et amoureuse de son homme, elle lui fait une déclaration

Depuis son départ de Touche pas à mon poste, Erika Moulet profite de son temps libre pour faire des déclarations à ses proches sur les réseaux sociaux. La dernière en date ? Un cliché accompagné d'une belle citation pour le père de ses enfants, Bachar Mar-Khalifé.

Sur Instagram, ce mercredi 21 juin 2017, la belle brune a souhaité dire une petite chose toute simple à son homme : elle l'aime. Sur son cliché les mettant en scène tête contre tête, elle s'explique : "La valeur des choses n'est pas dans la durée, mais dans l'intensité où elles arrivent. C'est pour cela qu'il existe des moments inoubliables, des choses inexplicables et des personnes incomparables."

À son tour, le musicien franco-libanais y va de son commentaire sur le réseau social : "Nous allons au-delà du repos, nous allons plus loin que la lumière. Triste, celui qui rit et qui pleura, et qui, au-delà du rire et des larmes, par des pensées pensa... Viens à moi, je sais aimer", a-t-il écrit.

Très touchés par ces deux déclarations, les admirateurs du couple n'ont pas manqué de leur faire savoir qu'ils étaient vraiment trop mignons ensemble. "Vous êtes superbes tous les deux", "Vous êtes trop beaux" ou encore "Joli couple. Bonheur à vous", a-t-on pu lire dans les nombreux commentaires. La suite s'annonce encore plus belle.