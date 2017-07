Ernst August de Hanovre et Ekaterina : Le mariage de l'année a commencé !

Le prince Ernst August de Hanovre, 63 ans, a mis sa menace à exécution : le chef de la dynastie royale allemande était le grand absent, jeudi 6 juillet 2017, lors du premier temps du mariage de son fils aîné et homonyme, avec lequel il a un différend concernant le patrimoine de la maison de Hanovre.

Le prince Ernst August de Hanovre fils, âgé de 33 ans, a épousé en la mairie de la capitale de Basse-Saxe sa fiancée, la créatrice de mode russe Ekaterina Malysheva, fondatrice de sa propre marque, EKAT. Cette première étape du mariage de l'année en Allemagne, où moult personnalités du showbiz et du gotha sont attendues à partir de vendredi soir, s'est déroulée en l'absence de son père, mais en la présence de sa mère Chantal Hochuli (qui fut la première femme du prince), de son frère le prince Christian, qui prépare à son tour ses noces (âgé de 31 ans, il s'est récemment fiancé avec sa compagne Alessandra de Osma), mais aussi d'Andrea Casiraghi, fils de la princesse Caroline (seconde épouse de l'actuel chef de la maison de Hanovre), et de sa femme Tatiana Santo Domingo ainsi que de Julio Marion Santo Domingo, frère de cette dernière, et sa femme Nieves Zuberbühler, tous proches des jeunes princes de Hanovre. Demi-soeur à la fois d'Andrea Casiraghi et d'Ernst August junior, la princesse Alexandra de Hanovre était elle aussi présente.

Du bonheur, malgré l'ultimatum

Unis civilement un an après leurs fiançailles par le maire de Hanovre Stefan Schostok, Ernst August fils et Ekaterina Malysheva, âgée de 30 ans, étaient radieux en dépit de la polémique qui a éclaté dans les jours précédant leur mariage, avec l'ultimatum lancé par le paternel : ce dernier, visiblement inquiété par cette union quant à l'avenir du patrimoine de la dynastie, exige de son fils aîné qu'il restitue un certain nombre de "cadeaux" reçus entre 2004 et 2006, dont le monumental château de Marienburg, fief familial qui doit accueillir samedi la noce. Sauf revirement de dernière minute d'Ernst August de Hanovre junior, le sexagénaire, qui lui avait légalement cédé en 2004 les propriétés allemandes de la Maison royale de Hanovre ainsi que l'exploitation agricole de l'ancien château de Calenberg, n'en sera pas... "Je suis obligé de faire ainsi pour préserver les intérêts de la Maison de Hanovre et les biens, y compris les biens culturels, qui sont sa propriété depuis des siècles. Je continue à espérer que mon fils finisse par penser à l'intérêt supérieur de notre famille et cède. Je suis prêt pour qu'on discute et qu'on se réconcilie", se justifiait dernièrement le prince allemand dans les colonnes du journal Handelsblatt.

Une robe rose poudré... pour commencer

Ce jeudi, les amoureux semblaient quoi qu'il en soit tout à leur bonheur, pour le premier des trois volets de leur mariage. A l'hebdomadaire Point de vue, la belle jeune femme de 30 ans avait révélé par avance qu'elle porterait pour son mariage civil, comme on peut le vérifier en photos, une "robe rose poudré, [s]a couleur préférée, inspirée des dernières créations de Sandra [Mansour]". Pour la beauté de l'Est, la couturière suisse a également réalisé d'autres robes qu'il reste à découvrir : "Mes tenues pour la soirée d'avant-mariage du vendredi 7 juillet et pour la réception du samedi 8 juillet, poursuit Ekaterina, sont largement inspirées de sa collection printemps-été 2017. A l'église, pour la cérémonie religieuse, ma robe de mariée sera totalement unique ! Chaque détail est sorti de l'imagination fantastique de la créatrice et un peu de la mienne. Elle est grandiose, vous verrez !" On attend avec impatience son apparition à l'église du marché à Hanovre, en pleins préparatifs, et la procession en carrosse, devant les caméras de la télévision publique, avant le vin d'honneur au château Herrenhäuser et le dîner à Marienburg.