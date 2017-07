Ernst August de Hanovre et Ekaterina : Un mariage princier de rêve

Vive les mariés ! Samedi 8 juillet, le prince Ernst August de Hanovre (33 ans) a épousé religieusement la créatrice de mode d'origine russe Ekaterina Malysheva (30 ans, fondatrice de la marque EKAT) lors d'une grande cérémonie célébrée en l'église Marktkirche, à Hanovre.

Sublime dans une robe blanche sertie de broderies perlées et dessinée par la créatrice libanaise Sandra Mansour, celle-là même qui a créé toutes ses autres tenues pour les célébrations de son mariage qui ont débuté le 6 juillet avec un mariage civil, la mariée était aussi coiffée d'un diadème et était absolument radieuse au bras de son époux. Le fils du prince Ernst August de Hanovre (63 ans), qui s'est marié contre la volonté de son père qui s'inquiétait des intérêts financiers de la famille, était quant à lui apprêté d'un costume anthracite, d'une veste noire et d'une cravate pourpre. Malgré les tensions familiales et la farouche opposition de son père à son mariage, grand absent de cet événement mondain filmé par la télévision publique allemande, rien ne semblait entraver son bonheur.

Un dîner célébré au château de Marienburg, fief de la dynastie

Le mariage, qui a été suivi d'une réception privée organisée en présence de quelque 600 invités au château de Marienburg, fief de la dynastie, a bien évidemment été célébré en présence de moult personnalités du showbiz et du gotha. Ernst August de Hanovre était entouré de son frère, le prince Christian (accompagné de sa future épouse Alessandra de Osma, 25 ans, diplômée en droit et mannequin), de leur mère Chantal Hochuli (première épouse de Ernst August de Hanovre) et de leur demi-soeur, la princesse Alexandra de Hanovre, fille née du mariage de leur père avec la princesse Caroline de Monaco. La jeune femme de 17 ans était venue au bras de son compagnon, le basketteur allemand Ben-Silvester Strautmann.

Du côté de la famille royale de Monaco, Pierre Casiraghi et son épouse Beatrice Borromeo, Andrea Casiraghi et sa femme Tatiana Santo Domingo (accompagnés de leurs enfants Alexandre, 4 ans, et India, 2 ans) mais aussi Charlotte Casiraghi avaient assuré le déplacement jusqu'en Allemagne. La veille (7 juillet), tout ce petit monde était rassemblé à la soirée d'avant-mariage, qui s'est déroulée dans une brasserie en plein coeur d'Hanovre, au Ernst August Brauhaus.