Ernst August de Hanovre papa : déjà un deuxième bébé avec Ekaterina !

Treize petits mois après la naissance de leur fille Elisabeth, qui fêtait le 18 février son premier anniversaire, le prince Ernst August de Hanovre Jr. et son épouse Ekaterina sont devenus parents à nouveau : un petit garçon - dont le prénom reste à divulguer - est venu agrandir leur jeune famille jeudi 14 mars 2019.

Bien que bébé soit arrivé avec un peu d'avance, lui dont la naissance était attendue au mois d'avril, la mère et l'enfant, qui a vu le jour à l'hôpital Henriettenstift de Hanovre, se portent bien, d'après le quotidien local Hannoversche Allgemeine. Les heureux parents, qui se sont mariés à l'été 2017, ne devraient pas tarder à partager une première image de leur second enfant ainsi que son prénom, lequel pourrait bien être... Ernst August, attitré aux héritiers de la Maison de Hanovre depuis 1771.

La venue au monde de ce petit garçon devrait donner au jeune papa, âgé de 35 ans, de quoi se concentrer sur les aspects les plus heureux de la vie de famille, alors qu'il est par ailleurs engagé dans un bras de fer acharné avec son père le prince Ernst August de Hanovre (Sr.). Père et fils s'affrontent âprement au sujet des possessions de la Maison royale, que le premier a cédées au second au milieu des années 2000 et dont il réclame la rétrocession. Un litige qui avait déjà poussé le sexagénaire à boycotter les noces d'Ernst August Jr. et de la créatrice russe Ekaterina Malysheva, semblant craindre pour l'avenir du patrimoine familial, et qui, dernièrement, l'a vu tenter de bloquer la vente du château de Marienburg. L'héritier a en effet trouvé un accord avec l'État allemand pour la cession, en échange d'un euro symbolique, de cette propriété historique qu'il n'est pas en capacité de restaurer comme il le faudrait : "Les dettes accumulées par mon père étaient beaucoup plus élevées que ce que l'on craignait. Je ne voudrais pas spéculer sur ce qu'il a fait pour s'endetter ainsi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas créé d'actifs sur lesquels nous aurions pu nous appuyer pour conserver le château. Cet argent a disparu", a notamment déploré, en guise d'éléments explicatifs de sa décision, le beau-fils de la princesse Caroline de Hanovre.

Sur un registre plus léger, la naissance du deuxième enfant du prince Ernst August et d'Ekaterina coïncide presque (à deux jours près) avec le premier anniversaire de mariage (religieux) du prince Christian de Hanovre, frère du jeune papa, et de son épouse Alessandra de Osma, couple très en vue dernièrement à Madrid lors d'une réception donnée par le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne en l'honneur du couple présidentiel péruvien. À quand leur tour de fonder une famille ?