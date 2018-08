Eros Ramazzotti : Sa fille Aurora en vacances avec son chéri, tout près de lui

Breve storia di Aurora a Pig Island: Arriviamo. @kingcerz si fionda su un maialone che sguazza solitario in acqua per scattare delle foto. Io dalla barca osservo questi esseri pelosi. Scendo, titubante, notando con piacere la loro tendenza a fare la cacca circa ogni trenta secondi. Mentre mi inserisco in acqua sento provenire da dietro di me un agglomerato di grugniti misti. Mi giro e vedo un maialone inferocito (che poi dopo ho scoperto chiamarsi JAY-Z) attaccare un altro maialino. Penso per via di un furto di cibo (cose da maiali..) Dopo l'intervento della nostra guida (esperta di lotte maialesche) noto che l'episodio non scalfisce minimamente nessuno dei presenti. Io invece, traumatizzata, mantengo una distanza di sicurezza da ogni maiale che incroci la mia strada di l in avanti.

A post shared by Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) on Aug 6, 2018 at 7:40am PDT