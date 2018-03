Errol Musk (72 ans) a fait un enfant à la fille de son ex-femme !

"L'amour n'a pas d'âge", dit le dicton. Pas d'âge ni d'historique, en ce qui concerne Errol Musk ! Le père du milliardaire Elon Musk et la fille de son ex-femme sont en couple et ils ont eu un enfant. Une naissance qu'Errol considère comme faisant partie du "plan de Dieu".

Selon le Daily Mail, Elon Musk n'a pas parlé à son père depuis dix-huit mois. Le fondateur de Tesla et SpaceX et compagnon de l'actrice Amber Heard l'a récemment qualifié de "diabolique" et d'"être humain infect". Il fait pourtant le bonheur d'une femme, son ex-belle-fille, Jana Bezuidenhout. En 2017, le couple a donné naissance à son premier enfant, un petit garçon prénommé Elliot.

Jana, aujourd'hui âgée de 30 ans, était enfant quand elle a rencontré son nouveau compagnon. Errol Musk était son beau-père, l'époux de sa mère Heide. Jana avait 4 ans quand ils se sont unis. Errol et Heide ont divorcé après dix-huit ans de mariage.

Interviewé par le Sunday Times, Errol Musk a confié qu'il ne voyait pas Jana Bezuidenhout comme sa belle-fille. Enfant, elle n'aurait pas grandi au sein de leur foyer. Les parents du petit Elliot, dont Errol Musk pensait qu'il n'était pas de lui (il a exigé un test de paternité, qui s'est révélé positif), se sont retrouvés des années plus tard et forment désormais un couple controversé. "Une chose a mené à l'autre, vous pouvez appeler ça le plan de Dieu ou le plan de la nature", explique-t-il au magazine.

Errol Musk réside en Afrique du Sud. L'homme de 72 ans ne vit pas avec Jana et leur petit garçon mais il les soutient financièrement.