Erwann Menthéour : "Ma femme m'a quitté..."

Peu connu du grand public, Erwann Menthéour a toutefois laissé une trace sur le petit écran en étant chroniqueur de l'ancienne émission de Stéphane Bern, Comment ça va bien. Ancien cycliste et ex-chanteur, il est depuis quelques années patron de l'entreprise Fitnext, spécialisée dans le bien-être. À l'occasion d'un portrait qu'il a réclamé plusieurs fois au journal Libération, on en apprend un peu sur ce touche-à-tout unique en son genre...

Erwann Menthéour ne lâche pas l'affaire quand il veut obtenir quelque chose. Ainsi, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre Et si on arrêtait d'empoisonner nos enfants (Solar), il a lourdement insisté pour avoir droit à son portrait dans Libération. Une requête finalement acceptée et qui permet d'en apprendre plus sur cet homme qui a d'abord commencé une carrière de cycliste dans les années 1980 et 1990. À son palmarès ? La coupe du monde de cyclisme par équipe et plusieurs titres de champion de France de cyclisme contre la montre. Cette carrière s'est cependant mal terminée puisque, en 1999, il publie Secret Défonce, sur le dopage, dont il a lui-même bénéficié...

Par ricochet, Erwann Menthéour se met à faire attention à son corps et, au bout de quelques temps, il devient coach de stars. Toutefois, la vie le confronte régulièrement aux questions de santé et de bien-être. Sur sa route, les drames s'accumulent... Sa première fille voit le jour avec les intestins en dehors du ventre, en 2002, il pense qu'il va mourir, victime de "problèmes aux reins", puis sa femme Krystel est victime d'un cancer. Tous survivent. Mais, en 2014, il perd son frère Pierre-Henri, emporté par un cancer... À fond dans la thématique du corps, il lance Fitnext, qui propose une méthode de coaching sportif et nutritionnel en ligne. C'est le carton avec un million de personnes touchées par son entreprise directement sur le net, via les réseaux sociaux mais aussi les livres. De quoi bien vivre, "pas au point de payer l'ISF" précise-t-il.

Mais, alors que tout allait mieux dans sa vie actuelle, le destin a décidé revenir à la charge... "C'est difficile en ce moment. Ma femme m'a quitté, j'ai l'impression de n'être plus rien", a-t-il avoué. Un coup dur dont il se relèvera à coup sûr.

Thomas Montet

Le portrait de Erwann Menthéour est à lire dans Libération en kiosques le 1er février 2017.