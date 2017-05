Esprits criminels : Deux actrices emblématiques sur le départ ?

La nouvelle risque d'attrister les fans de la série Esprits criminels, diffusée sur TF1. Et pour cause, deux actrices emblématiques du show seraient sur le départ. A. J. Cook, qui campe le rôle de l'agent Jennifer Jareau, et Kirsten Vangsness, qui interprète Penelope Garcia, sont en train de négocier leur contrat.

D'après les informations du site Deadline, les deux actrices, présentes dans la série depuis le tout début en 2005, ne seraient pas en phase avec la production d'Esprits criminels. Plus encore, si elles n'obtiennent pas la revalorisation salariale qu'elles attendent, A. J. Cook et Kirsten Vangsness pourraient bien être amenées à quitter la série.

Pour rappel, en 2010 déjà, le personnage de Jennifer Jareau, joué par A. J. Cook, avait disparu de la saison 6. Une absence qui avait mis les fans en colère et qui s'était ressentie dans les audiences. Finalement, l'actrice avait fait son retour à l'écran.

Avant A. J. Cook et Kirsten Vangsness, d'autres acteurs emblématiques du programme ont quitté la série. Thomas Gibson, qui interprétait l'agent Aaron Hotchner, a été viré, tandis que Shemar Moore alias Derek Morgan à la télévision avait choisi de mettre fin à son expérience de comédien au sein d'Esprits criminels.

La production de la série prendra-t-elle le risque de laisser partir les deux actrices ? Affaire à suivre...