Esteban Ocon menacé de mort : Le pilote français de F1 sous haute protection

Esteban Ocon n'est pas le bienvenu sur les terres mexicaines. Lors d'une conférence de presse organisée la veille des essais du Grand Prix du Mexique qui se court à Mexico, le jeune pilote français de Formule 1 de 21 ans a révélé avoir reçu plusieurs menaces de mort. Elles sont l'oeuvre de fans de son coéquipier mexicain Sergio Pérez avec qui les relations se sont particulièrement tendues cette saison sur la piste. Les deux pilotes appartiennent à l'écurie Force India.

"J'ai été la cible de beaucoup de menaces de mort depuis le GP d'Azerbaïdjan", a ainsi expliqué Esteban Ocon face aux journalistes. Alors que son arrivée au Mexique était initialement prévue lundi 23 octobre, elle a finalement été repoussée au mercredi suivant pour des raisons de sécurité. Prenant les menaces de mort proférées à son encontre très au sérieux, son équipe a mis un véhicule blindé à sa disposition mais aussi une escorte de police ainsi que plusieurs gardes du corps. "Il fallait prendre des précautions pour éviter les problèmes, et aujourd'hui j'ai toutes les personnes qu'il me faut pour ma sécurité. Pour l'instant, tout va bien, et j'espère que cela continuera tout le week-end", a confié Esteban Ocon.



Le jeune pilote français et son coéquipier mexicain se livrent une vraie bataille sur la piste, n'hésitant pas à aller jusqu'à la collision comme à Bakou (Azerbaïdjan) et sur le circuit de Spa-Francorchamps (Belgique). Face à l'accentuation de leur rivalité, la Force India a été contrainte de leur interdire de s'attaquer mutuellement en course.

Afin de calmer l'ardeur de ses fans, Sergio Pérez a évoqué sa relation avec Esteban Ocon qu'il dit pacifiée depuis le Grand Prix d'Italie de début septembre. "Cela reste du sport. Je pense que les fans vont lui apporter leur soutien ici.", a déclaré le pilote de 27 ans en conférence de presse. Rien n'est moins sur.