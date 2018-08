Estelle Denis et Raymond Domenech : Vacances de rêve au Canada pour les amoureux

Toute cette année, Estelle Denis et Raymond Domenech n'ont pas chômé. Si l'animatrice de 41 ans a présenté son émission L'Équipe d'Estelle (La chaîne L'équipe) avec entrain, son compagnon a été son collègue sur la même chaîne et a officié en tant que consultant chez Europe 1. Pour souffler, ils ont décidé de s'envoler vers une magnifique destination : le Canada.

C'est sur leur compte Instagram que Estelle Denis et Raymond Domenech (qui filent le parfait amour depuis plus de 15 ans) ont partagé les premières images de leur séjour de rêve dimanche 12 août 2018. On pouvait notamment retrouver la présentatrice avec un drôle de bonnet en forme d'homard sur la tête. "Voyage dans l'autre pays des homards #halifax #familytour #canada #explorecanada #visitnovascotia", écrivait-elle en légende d'une photo.

Estelle Denis prenait ensuite la pose avec Raymond Domenech dans un cadre idyllique à Peggy's Cove, une petite communauté rurale. "Magique", a-t-elle écrit pour qualifier ses premiers instants au Canada avec son chéri. De son côté, le consultant de 66 ans s'est affiché aux côtés d'un car aux couleurs du pays avec un grand sourire. Une chose est sûre : les parents de Victoire (14 ans) et Merlin (11 ans) ne vont pas s'ennuyer !