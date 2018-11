Estelle Denis, Florent Manaudou et Christophe Michalak engagés contre la faim

Les abonnés Instagram d'Estelle Denis, de Florent Manaudou, Marie Drucker et des footballeurs Robert Pirès et Raphaël Varane ont récemment pu les voir poser avec des couverts le temps d'un portrait engagé. Symboles de leur engagement auprès d'Action contre la faim, ces couverts ont été faits à partir de balles réelles récupérées en zones de conflit. D'autres stars telles que Cécile de France, Patrick Bruel ou encore Iris Mittenaere ont été invitées à unir leurs forces et leur influence.