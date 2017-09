Estelle Denis, la fameuse demande de Raymond Domenech : "J'ai peur du mariage"

Il suffit de taper "Raymond Domenech" dans la barre de recherche de Youtube pour constater que huit ans après, l'ancien sélectionneur de France est toujours associé à la demande en mariage formulée de façon inattendue sur M6 après l'élimination de l'équipe de France au premier tour de l'Euro 2009.

Actuellement aux commandes de l'émission L'équipe d'Estelle diffusée tous les soirs de la semaine sur la chaîne L'Equipe, Estelle Denis revient sur la fameuse séquence pour Paris Match (numéro du 28 septembre), traduisant le mal-être de son compagnon complètement déstabilisé après le fiasco des Bleus. Ce jour-là, la journaliste sportive de 40 ans, spécialiste du ballon rond, s'apprête à prendre l'antenne en direct sur M6 avec 100% foot. "Je n'ai qu'un seul projet pour le moment : épouser Estelle. Je sais que c'est difficile, mais c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de tout le monde. Et moi, j'ai besoin d'elle", lâche Raymond Domenech face aux caméras, une demande sortie de nulle part dont Estelle Denis se dit toujours "sidérée, au point de demander à la régie si cette séquence a bel été retransmise."

Si la pétillante animatrice n'est toujours pas uni à l'ancien sélectionneur, la même question revient encore et toujours lorsqu'elle est sollicitée par des passants qui la reconnaissent. "Aujourd'hui encore, on m'arrête dans la rue pour savoir si j'accepterais un jour sa proposition", confie-t-elle. Installée depuis quatorze ans avec lui, pacsée et maman de deux enfants, Estelle Denis se satisfait pleinement de cette situation qui la rend heureuse. "Pourquoi changer les choses ?", interroge-t-elle, effrayée même par l'union sacrée : "Le mariage me faut peur. Et une chose est sûre : organiser cette cérémonie m'angoisserait terriblement. J'aurais peur d'oublier quelqu'un dans le plan de table." Autant de pression inutile puisqu'aucun mariage ne se profile à l'horizon.

