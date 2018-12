Estelle et Oscar de Suède : Frère et soeur "illuminés" pour la Sainte-Lucie !

Jacques et Gabriella de Monaco devant leur sapin, Louis, Charlotte et George de Cambridge dans l'automne radieux du Norfolk : cette semaine, la jeune génération royale s'est mise à l'heure de Noël. La princesse Estelle et le prince Oscar de Suède étaient eux aussi dans le tempo.

Les images de célébrations des fêtes de fin d'année que partagent la princesse héritière Victoria de Suède et le prince Daniel se distinguent toujours par leur originalité, pleines de vie. Les deux premières de ce cru 2018 n'y dérogent pas, montrant leurs enfants la princesse Estelle, 6 ans, et le prince Oscar, 2 ans, en robe blanche et drôlement chapeautés à l'occasion de leur participation à un choeur d'enfants pour la Sainte-Lucie. Particulièrement populaire en Scandinavie, cette fête honore le 13 décembre sainte Lucie de Syracuse (martyre du IVe siècle) et marque le début de la saison de Noël.

La lumière (lux, en latin, dont est dérivé le prénom de la sainte, Lucia) est à l'honneur lors de cette fête, d'où la couronne de bougies portée par la princesse Estelle et les étoiles qui garnissent le chapeau pointu d'Oscar, qui a bien grandi et changé, mais la gourmandise aussi, d'où le plateau garni de brioches au safran, emblématiques de la Sainte-Lucie, que la grande soeur tient entre ses mains. Les a-t-elle confectionnées elles-mêmes, après des années à pâtisser en famille lors des fêtes de fin d'année ?