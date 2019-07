Estelle Lefébure, Calogero... : Tous là pour le départ de Catherine et Liliane

Il y avait foule le 1er juillet 2019 au théâtre Bobino de Paris. Et pour cause ! Catherine et Liliane (incarnées par Alex Lutz et Bruno Sanches) ont organisé leur pot de départ. Un pot de départ pas comme les autres qui a réuni une multitude de stars. Marie Gillain, Audrey Marnay, Estelle Lefébure, Marina Hands, Raphaël Personnaz... Ils étaient tous là ! De nombreux couples étaient également présents : Calogero et sa femme Marie Bastide, Muriel Robin et sa compagne Anne Le Nen ou encore Chantal Thomass et son mari Michel Fabian. Le commentateur sportif préféré des Français, Nelson Monfort, est venu en famille, accompagné de sa fille aînée Isaure. Tous ont eu la chance d'assister à ce spectacle plein de séquences cultes et de sketchs inédits.

Un pot de départ exceptionnel

Après sept ans de bons et loyaux services, les deux secrétaires fétiches de Canal+ tirent leur révérence et prennent une retraite bien méritée. Depuis leurs débuts en 2012, elles sont devenues des personnages emblématiques de la chaîne. Interviewé par Le Parisien, Alex Lutz explique : "Rien ne nous empêchait de nous amuser encore cinq ans, mais on s'est dit que c'était le moment de tourner la page. C'est bien d'arrêter un truc tant qu'il n'y a pas d'usure." Récompensé par un César pour son film Guy, Alex Lutz restera néanmoins sur la chaîne cryptée avec de nouveaux projets.

La série ne sera donc plus programmée à la rentrée prochaine. Sur leur page Facebook, les deux complices avaient préparé une invitation spéciale et à leur image : "On vous invite à notre pot de départ le lundi 1er juillet ! On a choisi un lundi soir parce que c'est vraiment un truc de gens libres, ça, de faire la fête le lundi."

Sur son compte Instagram, Daphné Bürki a partagé la fin de cette dernière représentation. On aperçoit une standing ovation du public. L'animatrice de l'émission Je t'aime, etc. écrit : "Bravo à l'équipe, à la famille qui vous a entourés pendant ces quelques années. C'était si bien !"

Le pot de départ de Catherine et Liliane sera diffusé sur Canal+ le 5 juillet 2019 à 22h35.