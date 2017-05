Estelle Lefébure : "Dans le noir" après la mort de sa fidèle amie...

Triste fin de week-end pour Estelle Lefébure... Alors qu'elle fêtait son 51e anniversaire aux côtés de ses proches samedi soir, elle a malheureusement dû laisser partir le lendemain son plus fidèle compagnon.

La quinqua' la plus sexy des internets a l'habitude de partager son bonheur sur les réseaux sociaux, mais, dimanche 14 mai, l'humeur n'était pas au beau fixe : la sublime blonde n'a pas pu s'empêcher de partager sur Instagram un message émouvant à Blue, sa chienne âgée de quatorze années. La femelle golden retrie­ver a longtemps égayé le quotidien d'Estelle Lefébure et, pour cela, elle n'a pas hésité à marquer le coup : "Dernière jour­née auprès de toi après 14 ans de fidé­lité, d'amour, de partage et de moments inou­bliables. Merci ma Blue, ma fidèle amie", a-t-elle légendé sous une première photo.