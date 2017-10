Estelle Lefébure et Clovis Cornillac réunis pour un week-end avec Michèle Morgan

Près d'un an après la disparition de Michèle Morgan, décédée le 20 décembre 2016 à l'âge de 96 ans, l'hôtel Majestic Barrière à Cannes a décidé de rendre hommage à l'actrice iconique en inaugurant une nouvelle suite à son nom.

Samedi 7 octobre, plusieurs personnalités du cinéma étaient ainsi réunies au sixième étage du prestigieux établissement hôtelier pour découvrir ce nouvel espace entièrement dédié à l'héroïne du Quai des brumes. Composée de deux chambres à coucher équipées de leurs salles d'eau et séparées par un agréable et spacieux salon central, cette suite de 85 m² imaginée par la designer Chantal Peyrat est à l'image de celle qui l'a inspirée, chic et lumineuse.

Estelle Lefébure ou encore Clovis Cornillac, accompagné de son épouse Lilou Fogli, avaient assuré le déplacement, à l'instar de Sabine Azéma, Arnaud Ducret, Victoria Bedos, Nicole Sonneville, Sophie Broustal, Bruno Todeschini, Zinedine Soualem et sa compagne Caroline Faindt, Laurent Weil et sa femme Fiona, Ariane Massenet, Marie-Sara Lambert, Pierre Gagnaire, Séverine Ferrer, Julie Ferrier, Karidja Touré, Eva Dollin, Ahmed Dramé, Thierry Frémaux et Philippe Besson.

Dominique Desseigne, président du groupe Barrière, Danièle Thompson, belle-fille de Michèle Morgan et Samantha Marshall, l'aînée de ses petits-enfants, étaient les premiers arrivés sur place, heureux d'inaugurer les lieux. Interviewée par le journal Nice-Matin, Danièle Thompson s'est montrée très touchée par la démarche du groupe Barrière auquel sa belle-mère a toujours été fidèle, affirmant que la suite aurait été à son goût. "Je pense sincèrement que Michèle Morgan s'y serait bien sentie. Beaucoup d'éléments la rappellent ici : les couleur, lui auraient plu, les petits détails aussi", a-t-elle déclaré.

Selon le quotidien, le prix demandé pour passer une nuit dans la suite Michèle Morgan est de 15 000 euros. "Un tarif qui n'en effraie pas certains puisque, d'après la direction de l'hôtel, la suite est déjà réservée pour les semaines à venir", concluent nos confrères. Aucun doute, la popularité de la légende du cinéma reste intacte.