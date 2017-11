Estelle Lefébure et Helena Noguerra, duo pétillant face à Benjamin Biolay

Jeudi 15 novembre 2017, comme chaque année, GQ organisait sa soirée célébrant les Hommes de l'année. Plusieurs personnalités ont pris la pose devant les photographes. Parmi elles, les stars élues par le magazine et bien d'autres...

Nikos Aliagas, sacré homme de l'année, s'est ainsi affiché avec sa compagne Tina Grigoriou. Mathieu Kassovitz, honoré pour sa prestation d'acteur dans la série Le Bureau des légendes mais aussi pour son rôle de boxeur dans le film Sparring, a lui aussi pris la pose face aux photographes. Dans la même lignée, et toujours aussi chic, Benjamin Biolay, élu chanteur de l'année, s'est mêlé aux diverses stars. Côté chanteuses, c'est Juliette Armanet qui a retenu l'attention de GQ. Lors de la soirée, elle a fait sensation en look noir et blanc sophistiqué.

Nicolas Houzé (directeur général des Galeries Lafayette et désormais businessman de l'année), Mathieu Gallet (président de Radio France élu homme média de l'année), ainsi qu'Anne Hidalgo (maire de Paris sacrée personnalité politique de 2017) ont eux aussi brillé par leur présence.

Ara Aprikian (directeur des programmes de TF1) et le journaliste et animateur Michel Denisot, tous les deux en tenue sobre, ont pris la pose face à Estelle Lefébure, vêtue d'une robe rouge, et Helena Noguerra, chic en noir. Toujours tiré à quatre épingles, Stéphane Bern a quant à lui fait sensation en smoking et noeud papillon. Enfin, Jalil Lespert et Isabelle Ithurburu se sont affichés rayonnants.

Si beaucoup d'invités se sont présentés seuls, certains sont arrivés en amoureux, à l'instar d'Ophélie Meunier et Mathieu Vergne, Caroline Ithurbide et Boris Ehrgott ou encore Ariel Wizman, accompagné de sa femme Osnath Assaya.