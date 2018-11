Estelle Lefébure et Paul Belmondo : Joyeuses retrouvailles en soirée parisienne

La marque Land Rover dévoile son tout nouveau véhicule. Mercredi 28 novembre 2018, une soirée de présentation était ainsi organisée par le constructeur automobile pour dévoiler la seconde génération de la Range Rover Evoque, modèle qui a attiré les foules. Parmi elles se trouvaient plusieurs personnalités, dont Estelle Lefébure et Paul Belmondo.

Tout sourire, le mannequin et le coureur automobile ont volontiers pris la pose devant les photographes, affichant une complicité qui faisait plaisir à voir. Sur place, la maman d'Ilona (23 ans) et Emma Smet (21 ans) a également croisé la route de la comédienne Emilie Duquenne, venue avec son époux Michel Ferracci, et de Géraldine Maillet.

Aurélie Konaté, Zoé Tellier, Christine Lemler, Laurence Roustandjee et Séverine Ferrer, mais aussi Eric Lavaine, Alexandra Vandernoot, Chantal Thomass et son mari Michel Fabian, Sinclair et Yaniss Lespert ont été aperçus. Les actrices Karole Rocher et Hafsia Herzi n'étaient pas loin également, posant ensemble devant les caméras.