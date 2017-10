Estelle Lefébure, étoile resplendissante au coeur de la nuit parisienne

C'est au sein de l'hôtel The Peninsula à Paris qu'étaient rassemblées des personnalités issues des milieux du divertissement comme des affaires afin de célébrer les 71 ans de l'association CARE. Les flashs des photographes ont crépité lors de l'arrivée de Pierre Niney et sa compagne Natasha Andrews. En effet, le couple attend un heureux événement et la jeune femme rayonnait.

Elle n'était pas la seule à briller ce soir-là puisque la figure de la mode qu'est Estelle Lefébure a également fait sensation. La liste des convives comptait aussi l'acteur Stéphane de Groodt actuellement à l'affiche de L'un dans l'autre, les comédiennes Cyrielle Clair, Pauline Lefèvre et Hande Kodja, le journaliste Bernard de La Villardière, le réalisateur Alexandre Arcady venu avec sa compagne Sabrina Guigui, Orlando ou encore le couple producteur de spectacles, Gilbert et Nicole Coullier. Côté musique, on pouvait compter sur le groupe Les Brigitte avec Aurélie Saada et Sylvie Hoarau, applaudies par AaRON duo formé par Simon Bure et Olivier Coursier.



La baronne Arielle de Rothschild (présidente de CARE France), venue avec son compagnon Frédéric Naquet, ainsi que Sylvie Rousseau (directrice générale de Dior) et Sidney Toledano (PDG de Christian Dior Couture) ont pu se réjouir du déroulement de cet événement au profit de nobles causes. En effet, ce rendez-vous parisien permet de collecter des dons pour soutenir les programmes de lutte contre la pauvreté et de défense des droits des victimes de catastrophes naturelles et de conflits.