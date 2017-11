Estelle Lefébure : Festive et tout sourire devant un JoeyStarr très chaud

En deux ans, la marque de bijoux Mad Lords a séduit de nombreuses fashionitas mais aussi personnalités. Pour souffler sur sa deuxième bougie, jeudi 16 novembre, le concept store de Serge et Caroline Muller niché dans la fameuse rue Saint-Honoré a invité ses plus fidèles clients à une soirée dont la sublime Estelle Lefébure. L'ex-chérie de David Hallyday, certainement soulagée de voir que Johnny va mieux, a pu profiter de cette parenthèse pour faire la fête, aux côtés de l'organisatrice de la réception Tracy Francelet, l'acteur Aurélien Wiik, la créatrice Jacquie Aiche, Guy Amram et sa femme Mariam Sissoko, Sonia Poniatowski et Virginie Pitchal ou encore Olivia Sulitzer, la fille de Paul-Loup Sulitzer.

Aux platines, JoeyStarr s'est chargé d'ambiancer la soirée, épaulé par DJ Mademoiselle Vegas et son plus jeune frère, Morvilous, avec qui il jouait dans le groupe B.A.G.A.R.R.E. De quoi faire de cette soirée un moment mythique pour "cette caverne d'Aladin 2.0" qui se dit "dédié aux esthètes et anti-conformistes passionnés".