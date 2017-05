Estelle Lefébure: Ses filles Ilona et Emma Smet lui adressent des mots touchants

En mai 2011, bien avant que son aînée se lance officiellement dans une carrière de mannequin, celle qui est également la maman d'un petit Giuliano (6 ans, né de sa relation avec Pascal Ramette) avait évoqué les éventuelles carrières artistiques de ses filles dans une interview accordée au magazine Be. "Elles n'en parlent pas mais ça ne saurait tarder, elles possèdent les atouts physiques nécessaires. Quelle serait ma réaction ? Je serais très protectrice, mais en aucun cas je ne pourrais les décourager ou leur interdire de faire ce métier", avait-elle confié.

Six ans plus tard, la relève est bel et bien assurée et le lien mère-filles plus fort que jamais...