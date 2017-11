Estelle Lefébure : Son tendre message pour les 7 ans de son fils Giuliano

En 2015, celle qui est également la maman d'Ilona (22 ans) et d'Emma (20 ans) s'était confiée dans les colonnes du magazine Gala pour évoquer son fils avec beaucoup de tendresse. "C'est important, l'éducation, la présence des parents, le partage de l'amour, des belles vertus et des belles choses. Auprès de mon fils, cela passe par le visuel : lui apprendre à regarder, à apprécier son environnement, la nature, les personnes. Le message est retenu, car souvent, lorsque nous sommes ensemble, il s'écrie : 'Regarde maman, c'est joli, regarde ces couleurs, comme c'est beau.' [À mes enfants], je leur enseigne aussi à respecter les autres et la nature, à se réjouir des instants magiques, à ne pas se plaindre pour des petits riens. Je leur montre la direction tout en tenant compte de leur volonté. Je leur explique combien il est essentiel de prendre soin d'autrui et d'apprécier la vie, tout simplement", avait-elle déclaré.

Sur Instagram, Ilona a également profité des 7 ans de son petit frère pour publier une photo sur sa story. "Joyeux anniversaire au petit garçon le plus doux, le plus gentil et le plus aimant", a-t-elle écrit.