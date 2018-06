Estelle Lefébure topless : Le charme opère depuis son lit

Du haut de ses 52 ans qu'elle ne fait pas, Estelle Lefébure affiche une confiance en elle éblouissante. Repérée le 31 mai 2018 dans les tribunes ensoleillées de Roland-Garros avec sa fille Ilona Smet (23 ans) et son fils Giuliano (7 ans), l'ancien top model rêverait que cette belle lumière et les températures qui vont avec soient toujours d'actualité. Ce n'est malheureusement pas le cas.

Peu motivée à l'idée de sortir de son lit, Estelle Lefébure a choisi une ambiance draps soyeux et couette confortable pour se prendre en photo. C'est ainsi que l'ex-femme de David Hallyday et d'Arthur se propose topless sur Instagram ce mercredi 6 juin 2018. La ravissante égérie Mixa s'expose dans la plus simple appareil, allongée sur le ventre, la main dans ses longs cheveux blonds. "Difficile de se lever avec cette météo #pluie #grisaille", commente-t-elle en légende.

Si certains admirateurs se montrent bien volontiers disponibles pour lui apporter le petit déjeuner, d'autres encensent Estelle Lefébure et son charme naturel. "Toujours très belle", "Tout simplement magnifique", "Sublime", les compliments s'enchaînent.