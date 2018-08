Estelle Mossely a 26 ans : Le "meilleur anniversaire" avec son mari Tony Yoka

Avant d'entamer la rentrée, ceux qui se sont mariés en janvier dernier ont profité de vacances méritées pour recharger leurs batteries. Début juillet, Estelle Mossely et Tony Yoka avaient profité d'un séjour à Marrakech avec leur fils avant de faire notamment escale à Ibiza. Il y a quelques jours, la jeune maman donnait de ses nouvelles sur Instagram. "Coucou à tous ! Petit moment de repos et de détente. Parce que les vacances aussi c'est important. Beaucoup de travail à la rentrée alors le mieux à faire pour revenir plus forts c'est de prendre du temps pour soi et en famille ! Profitez de vos proches ! Et puis ... ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts non !? Bisous à mon mari et à ceux qui nous soutiennent", a-t-elle écrit mi-août.