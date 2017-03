Estelle Mossely et Tony Yoka bientôt parents d'un "bébé en or" !

Ils sont partis s'installer à San Francisco et c'est depuis l'Ouest américain qu'Estelle Mossely et Tony Yoka annoncent une heureuse nouvelle. Les jeunes boxeurs français, tous les deux âgés de 24 ans, attendent leur premier enfant.

Les médaillés d'or des Jeux olympiques de Rio ont choisi d'exprimer leur immense bonheur sur les réseaux sociaux, photo d'un joli ventre rond à l'appui. Dans une longue robe rayée, agenouillée sur un canapé, Estelle Mossely affiche des formes de future maman jusque-là très bien gardées. Aux anges, Tony Yoka tient le baby bump de sa fiancée entre ses mains.

"Une nouvelle aventure pour @tonyyoka et moi ! 2017 signe de changement et pas n'importe lequel avec la venue de notre premier enfant", commente Estelle Mossely sur sa page Instagram tandis que Tony Yoka publie : "2016 était l'année du couple en Or, 2017 sera celle du bébé en Or. Coming soon."