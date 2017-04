Estelle Mossely et Tony Yoka bientôt parents : Ils dévoilent le sexe du bébé

La photo du ventre rond d'Estelle Mossely, sur lequel Tony Yoka posait délicatement ses mains, avait été réalisée pour L'Équipe, les confidences du couple de boxeurs étaient à suivre. C'est ce lundi 3 avril que les futurs parents en disent un peu plus sur l'arrivée prochaine de leur premier enfant.

Installés à San Francisco, pour les besoins de la carrière de Tony Yoka, les médaillés d'or des Jeux olympiques de Rio ne cachent plus leur bonheur. Rayonnante dans une longue robe rayée qui épouse ses nouvelles courbes de femme enceinte, Tony Yoka aux anges, le couple de 24 ans lâche quelques détails sur la grossesse. Les fiancés révèlent ainsi à L'Équipe le sexe de son premier bébé et le mois supposé de sa naissance : "On est heureux, ça fait partie des plus belles choses de la vie. L'arrivée de notre fils est prévue pour début août."



Impatients de révéler la grande nouvelle, Estelle Mossely et Tony Yoka n'ont pas attendu la sortie de leur interview dans L'Équipe pour officialiser la grossesse. Tous deux ont partagé la même photo sur les réseaux sociaux, accompagnée d'un message personnalisé. "Une nouvelle aventure pour @tonyyoka et moi ! 2017 signe de changement et pas n'importe lequel avec la venue de notre premier enfant", pour Estelle Mossely, "2016 était l'année du couple en Or, 2017 sera celle du bébé en Or. Coming soon", pour Tony Yoka.