Estelle Mossely et Tony Yoka : Leur 1er enfant est né, son prénom est symbolique

Après avoir déjà révélé dans L'Équipe que leur petit garçon naîtrait début août, les deux boxeurs ont choisi de le prénommer Ali. N'allez pas chercher très loin, ce prénom est symbolique et bien évidemment une référence à Mohamed Ali, icône de la boxe et champion humaniste érigé en modèle par les deux champions. "On avait envie d'en parler et de le partager, car c'est un élément majeur de notre vie. On est super heureux ! Ça fait partie des belles choses de la vie", avait confié au magazine sportif la boxeuse qui était entrée dans l'histoire en 2016 pour avoir été la première Française championne olympique de boxe. Lors de cet événement international, les deux boxeurs avaient fait vibrer et ému la France entière après leurs victoires respectives. La photo des deux médailles, dans les bras l'un de l'autre et entouré d'un drapeau bleu blanc rouge, avait fail la Une de nombreux médias.

Depuis, Estelle a été vue enceinte et elle est désormais devenue maman. Après le bébé, la prochaine étape semble être le mariage pour les deux jeunes parents. "Tony comme moi, nous nous marierons une fois et une seule, pas deux. Nous voulons préparer notre mariage correctement pour pouvoir inviter toute la famille mais aussi les amis, les proches, et faire une énorme fête", avaient-ils expliqué à Paris Match en revenant des Jeux.