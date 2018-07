Estelle Mossely et Tony Yoka : Première piscine avec leur fils Ali

Dans moins d'un mois, Ali fêtera son tout premier anniversaire. Durant cette première année de vie, le fils d'Estelle Mossely et de Tony Yoka a parcouru le monde, enchaîné les allers et retours entre la France et San Francisco, où son papa s'entraîne depuis qu'il est passé chez les pros avec succès. Les combats victorieux s'enchaînent. Le bébé des deux boxeurs sacrés champion olympique en 2017 à Rio a cette fois-ci découvert le Maroc.

Mariés depuis janvier 2018 – une union célébrée à Paris en présence de Cyril Hanouna –, Estelle Mossely et Tony Yoka se sont offert quelques jours de détente en famille et entre amis. Les sportifs de 25 ans et 26 ans ont posé leurs valises dans un somptueux hôtel cinq étoiles, le Es Saadi Marrakech Resort. Logés dans une suite avec piscine privée, les jeunes parents ont pu faire découvrir les joies de la baignade à leur bébé. Estelle Mossely a partagé une photo de leur séjour marocain. La boxeuse apparaît en bikini blanc dans la piscine, son mari à ses côtés et leur petit Ali dans une bouée tortue. "Petite parenthèse au soleil de Marrakech dans la très belle villa du @essaadimarrakech ! Ça fait beaucoup de bien ! Au programme #repos #soleil #spa. Et première piscine de bébé", a commenté la jeune maman en légende.