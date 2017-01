Estelle Mossely : "Pas mal de monde" à son mariage, dont Cyril Hanouna

Ils avaient prévu de se dire "oui" avant la fin de 2016, mais Estelle Mossely et Tony Yoka ont été contraints de revoir leurs plans pour cause d'emploi du temps surchargé. Depuis leur retour des Jeux olympiques de Rio – d'où ils sont tous les deux repartis avec une médaille d'or –, les boxeurs de 24 ans n'en finissent plus d'être sollicités. Impossible pour eux de se concentrer sur la préparation de leur cérémonie.

Son planning commençant à s'alléger, le "couple en or" peut enfin se pencher sérieusement sur le sujet. "On ne voulait pas mélanger les JO et cet événement dans nos vies. Maintenant, on est investis à fond dans le mariage", confie Estelle Mossely. Et d'assurer : "Ça va être un gros truc."

Des invités de marque devraient assister à leur union, comme Cyril Hanouna, qui avait proposé d'animer leur cérémonie lors de leur passage sur le plateau de Touche pas à mon poste en septembre dernier. "Ce sera avec plaisir qu'on l'invitera. Il y aura pas mal de monde", ajoute la future mariée, qui aborde ce grand jour comme un combat. Suivra-t-elle le même rituel que celui qu'elle pratique avant de monter sur le ring ? "Je suis croyante. Je fais toujours une petite prière avant. Je me remémore aussi les conseils, pourquoi je fais tout ça. Et j'y vais", détaille la championne.

Si Estelle Mossely se doutait que sa médaille d'or, combinée à celle de son fiancé, lui apporterait une médiatisation qu'elle n'a jamais vraiment connue, la boxeuse ne s'attendait pas à ce que les sollicitations soient aussi importantes. "Ça a dépassé ce qu'on prévoyait. À notre retour, on ne parlait que de nous, du 'couple en or'. Notre histoire a amplifié les choses. Mais nous ne sommes pas dépassés. C'est comme un travail. Même si c'est parfois un peu dur, qu'il faut tenir les journées, qu'on est fatigués et qu'on a envie d'être un peu tranquilles", concède-t-elle. Estelle Mossely n'est pas uniquement boxeuse, la jeune femme est aussi ingénieure informaticienne. Deux domaines qui ne l'animeront pas toute sa vie. Estelle Mossely a déjà trouvé sa future reconversion.

"Je fais beaucoup de cuisine. Vous allez rire, mais quand je prendrai ma retraite, j'ouvrirai ma pâtisserie. C'est ma passion cachée, se projette-t-elle. Depuis mon enfance, je cuisine avec ma maman, ma grand-mère. La boxe, je n'en ferai pas jusqu'à 40 ans. (...) Quand j'en aurai marre de l'informatique, ce sera la pâtisserie." Et Tony Yoka, où se voit-il à 40 ans ?

