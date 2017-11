Étienne Daho et la mort de Jeanne Moreau : "Elle m'a donné beaucoup d'amour"

Outre cet album collaboratif avec Jeanne Moreau, Blitz est le treizième album studio d'Étienne Daho. Cette longévité et ce statut de héraut de la pop française et de première influence de bien de jeunes artistes d'aujourd'hui, Daho ne pouvait l'imaginer. Au début de sa carrière, il brûlait la chandelle par les deux bouts et ne s'en est jamais caché : "Dans les années 1980, je dormais quatorze secondes après avoir fait et pris tout ce qu'on pouvait imaginer dans une même nuit et enchaînais avec des interviews et des télés dès 10h du matin. Quinze années d'excès en tout et de tout, de nuits blanches, de fêtes, de travail, de stress... J'ai une vitalité extraordinaire, je récupère très vite. Il faut se méfier de mon petit air calme." Mais au contraire d'autres artistes de sa génération qui se sont consumés, Étienne Daho a eu la bonne idée de mettre un frein à tout ça, il dit s'être "assagi plus vite que les autres" : "Être en vie, c'est déjà une belle vie. Et puis, je fais ce que j'aime, je suis libre. J'ai beaucoup d'amour dans ma vie. Je suis heureux."

