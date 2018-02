Étienne Daho et la mort de sa soeur : "Je l'imagine dans un éden merveilleux"

Ce vendredi 9 février, Étienne Daho et Charlotte Gainsbourg se retrouvent aux Victoires de la musique 2018. Cette 33e cérémonie, qui se tient à la Seine musicale, est diffusée en direct sur France 2 et France Inter. Les deux artistes, qui chantaient en duo If en 2003, ont tous les deux sorti un album en novembre, les excellents Blitz et Rest. Charlotte est en lice pour la Victoire de l'artiste féminine de l'année, tandis qu'Étienne recevra une Victoire (tellement) méritée d'honneur.

Le point commun de ses deux disques, c'est qu'ils abordent le même drame mais de manières très différentes : la mort d'une soeur. Charlotte Gainsbourg chante sa douleur, palpable et crue tout au long du disque sur des rythmes électroniques, principalement sur le titre Kate, en hommage à sa soeur, la photographe Kate Barry morte en décembre 2016. Étienne Daho aborde le décès de sa soeur Jeanne, disparue sans crier gare en janvier 2016, de manière tout à fait différente : Le Jardin est une chanson pop exaltée et exaltante, lumineuse...

"Il aurait fallu lui consacrer un album pour dire à quel point c'était une personne bonne, expliquait le chanteur au Figaro, en novembre. J'aime l'imaginer dans un endroit qu'elle mérite, un éden merveilleux." Cet éden, c'est le jardin que décrit dans la chanson du même nom. Et l'artiste de chanter : "Elle repose au milieu du jardin/Affolé par mille et un parfums/Son esprit déambule au-dessus des jasmins/Pivoines roses pourpres et carmin/Rafales de senteurs et célestes vapeurs/Qui viendront alléger nos âmes et nos coeurs." Daho l'aime pop... Quoi qu'il arrive.