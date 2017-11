Etienne Daho : La mort de sa soeur, son fils caché et l'abandon de son père

Blitz, nouvel album d'Etienne Daho, sort le 17 novembre. La promotion de l'artiste s'intensifie. Il évoquait récemment la mort de son amie Jeanne Moreau et répondait ce jeudi matin aux questions de Léa Salamé sur France Inter. Sort également ce jour un grand entretien dans L'Obs, dans lequel l'artiste de 60 ans revient sur l'abandon de son père, l'existence d'un fils et la mort de sa soeur...

Le 10 janvier 2016, David Bowie meurt. C'était l'une des idoles de Daho. Il se souvient très bien de ce moment, et pour cause : "J'enterrais ma soeur. J'ai appris la mort de Bowie sur le chemin vers le cimetière. Je n'ai jamais pu écouter son dernier album, je ne suis pas prêt, c'est trop mortifère, raconte l'artiste. Ma vie est faite de très grandes joies et de très grands chagrins. Ce n'est jamais tiède."

Né à Oran, Etienne Daho a deux soeurs. Le trio et leur mère sont abandonnés par le père en pleine guerre d'Algérie. Le chanteur des Flocons de l'été, son dernier single, s'est souvenu récemment de la dernière fois qu'il l'a vu : "J'avais 4-5 ans, il était venu au Cap Falcon [où Daho a grandi, NDLR] en Jeep avec des amis, il m'a serré très fort dans ses bras, ne m'a rien dit et il est parti. Ma mère, mes deux soeurs et moi ne l'avons jamais revu et n'en avons jamais parlé." Ce père, mort en 1990, est pourtant réapparu lors d'un concert de son fils à l'Olympia dans les années 1980. Etienne a refusé de le revoir, refermant la porte définitivement sur cet homme.

Pour autant, avec beaucoup de sincérité et de recul, Daho révélait dans NEXT en 2014 : "Je vous ai dit que je ressemblais un peu à mon père... On réalise parfois qu'on reproduit les mêmes erreurs que ses parents... Je suis le père d'un garçon. Il est né quand j'avais 17 ans, à Rennes. Je m'en suis soucié, oui, sur injonction de ma mère. Et peut-être qu'ensuite il y en a eu d'autres, vu la vie que j'ai menée..." Le fils de Daho devrait avoir 44 ans aujourd'hui. Dans L'Obs, il en parle sans vraiment entrer dans les détails : "Je suis père mais construire une famille, je ne sais pas faire. J'ai une résistance à l'engagement. Je me sentais coupable pour le soir où mon père s'est présenté à l'Olympia. Comme si j'avais voulu lui faire payer son abandon en l'abandonnant à son tour."

En plus de la sortie de Blitz, Daho sera au coeur d'une exposition à la Philharmonie de Paris à partir du 5 décembre avec Daho l'aime pop, un voyage musical et photographique. Le chanteur fait aussi l'objet d'une biographie, intitulée Daho et signée Christophe Conte pour Flammarion, ainsi que d'un beau livre de photos, Avant la vague - Daho 78 - 81 aux éditions RVB Books.