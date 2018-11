Eugenie Bouchard : Canon en bikini, la tenniswoman se prélasse au soleil

L'année 2018 touche à sa fin, l'hiver approche et nos souvenirs de plage et de soleil s'éloignent un peu plus ! Eugenie Bouchard les ravive. La tenniswoman canadienne régale ses fans avec une photo d'elle en bikini...

L'été, Miami est l'une des destinations de vacances les plus prisées par les stars. Eugenie Bouchard y a posé ses valises début novembre et profite de la météo locale. L'athlète de 24 ans a été aperçue à la plage lundi 12 novembre dans l'après-midi. Elle portait un charmant bikini rouge Solid & Striped et a profité de cet instant détente pour se baigner.