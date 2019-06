Eugenie d'York : La nouvelle photo "dossier" de la princesse

Le 14 mars, la princesse Eugenie avait partagé un photomontage d'elle enfant déguisée en mariée avec une photo prise le jour de son mariage avec Jack Brooksbank (en octobre 2018). Pour l'occasion, elle avait souhaité ne pas mettre de voile contrairement à la tradition. Elle révélait ainsi une cicatrice provoquée par son opération contre la scoliose quand elle était enfant.

"J'avais toujours voulu avoir le bas du dos - une partie de celle-ci montrait ma cicatrice et je pense que les cicatrices racontent une histoire sur votre passé et votre avenir, et c'est un moyen de se débarrasser d'un tabou", avait-elle expliqué sur Instagram.



Il y a quelques jours, Eugenie d'York a assisté au mariage de son beau-frère Thomas Brooksbank en France. La cérémonie s'est tenue le samedi 22 juin 2019 dans la petite église de Saint-Vivien-de-Monségur, en Gironde.