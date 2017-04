Eugenie d'York : La princesse a eu une promotion !

Eugenie d'York a bel et bien trouvé sa voie, cela se voit ! Revenue de New York en 2015 après une expérience dans une maison de vente aux enchères pour prendre un poste de directrice adjointe dans une galerie d'art à Londres, la princesse a obtenu une promotion : à 27 ans, la fille cadette du prince Andrew et de Sarah Ferguson est désormais la directrice de la galerie Hauser & Wirth, a révélé cette semaine le chroniqueur royal Sebastian Shakespeare.

"Eugenie travaille dur et fait du bon boulot, cette promotion est amplement méritée", a assuré un proche de la jeune femme à l'expert ès gotha du Daily Mail. Ses débuts au sein de la galerie située dans le quartier huppé de Mayfair avaient pourtant été chahutés, la presse lui prêtant pas moins de vingt-cinq jours de vacances au cours de ses dix premières semaines en poste, soit 50% du temps... "Étant donné qu'elle est membre de la famille royale, la société s'attend effectivement à ce qu'Eugenie prenne plus de jours de congés que la plupart des gens", avait admis à l'époque une source proche de son employeur. Il faut croire que ces conditions sont acceptables pour H&W, sans doute bien compensées par la publicité que la galerie retire du fait d'avoir une telle collaboratrice.

Diplômée en anglais et histoire de l'art de l'Université de Newcastle, la princesse Eugenie semble plus que jamais bien installée dans sa vie de femme : outre ce job de directrice d'une galerie dans un univers dont cette fan de mode et d'art raffole, elle continue de filer le parfait amour avec son compagnon de longue date, Jack Brooksbank, 30 ans. Le couple devrait profiter du grand jeu de chaises musicales initié par le duc et la duchesse de Cambridge au palais de Kensington pour y emménager, dans l'un des cottages.

Tout l'inverse de sa soeur aînée... À 28 ans, la princesse Beatrice, qui traîne une réputation professionnelle peu flatteuse, s'est séparée l'an dernier de son golden boy Dave Clark et met bien du temps à se fixer dans la vie active, elle qui aux dernières nouvelles avait fondé sa société de consulting.