Eugenie d'York : Photo fun pour les 33 ans de son mari Jack, "le seul, l'unique"

Eugenie et Jack ont réalisé leur première sortie officielle en tant que mari et femme en mars 2019, à l'occasion de l'inauguration par la princesse et son père le duc d'York des nouvelles installations du Royal National Orthopaedic Hospital où, plus jeune, elle a subi une très lourde opération pour remédier à sa scoliose.

Dans les prochains mois, ils auront l'occasion de célébrer leur premier anniversaire, puis les dix ans de leur rencontre (c'était au début de l'année 2010)... Et pourquoi pas un autre heureux événement ?