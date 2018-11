Eugenie d'York : Première sortie mondaine après le mariage et la lune de miel

La jeune mariée est de retour... et de retour aux basiques, surtout ! Bientôt un mois après son mariage de rêve avec son amoureux de longue date Jack Brooksbank, célébré à Windsor, la princesse Eugenie d'York s'est signalée à Londres comme aux grandes heures de sa vie – désormais enterrée – de jeune fille : en faisant la bringue de nuit dans Mayfair !

De retour d'une lune de miel dont les détails demeurent pour l'instant restés absolument secrets, Eugenie et Jack participaient vendredi 2 novembre 2018 à la soirée Day Of The Dead coorganisée au restaurant haut de gamme Isabel, dans le quartier chic de Mayfair, par la marque de tequila Casamigos et le maître des lieux, Juan Santa Cruz. Leur présence ne devait rien au hasard puisque Jack Brooksbank, qui a dirigé un club célèbre voisin, le Mahiki, est ambassadeur de la marque lancée par les amis George Clooney et Rande Gerber – c'est évidemment cette tequila qui était proposée lors de leurs noces, comme il l'avait lui-même annoncé.

Vêtue d'une robe noire, Eugenie, 28 ans, a pu retrouver pour faire la fête des connaissances comme le mannequin Poppy Delevingne, mais aussi sa soeur aînée la princesse Beatrice, 30 ans, qui avait une soirée chargée : habillée d'une robe Gucci et accessoirisée d'un de ces chapeaux bizarres qu'elle affectionne, elle arrivait tout droit du Global Gift Gala que donnait le même soir non loin de là Eva Longoria, laquelle a pu compter sur la présence de son amie Victoria Beckham – et de son ancienne consoeur Spice Girl Mel C.

Partie au Laos courir un semi-marathon au profit d'un hôpital pour enfants après avoir joué son rôle de demoiselle d'honneur au mariage de sa soeur, la princesse Beatrice était déjà de sortie la veille, déguisée en licorne pour célébrer Halloween au club Annabel's, en compagnie notamment de Chelsy Davy, fameuse ex du prince Harry.