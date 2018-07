Eugenie d'York : Une annonce "excitante" au sujet de son mariage avec Jack

Difficile de passer après un mariage tel que celui du prince Harry et de Meghan Markle ; pourtant, la princesse Eugenie d'York et son fiancé Jack Brooksbank n'en prendront pas le contre-pied, au moment de s'unir eux aussi à Windsor cinq mois après, le 12 octobre 2018. Le jeune couple pourrait même s'en être inspiré puisqu'il a également convié des membres du public à venir partager son bonheur !

La fille cadette du prince Andrew et de Sarah Ferguson, âgée de 28 ans, l'a révélé sur Instagram, en marge de deux photos inédites de son compagnon et elle : "Jack et moi sommes excités de pouvoir inviter des gens à venir assister à notre mariage à l'intérieur de l'enceinte du château de Windsor", a-t-elle écrit, confirmant une information rendue publique peu avant et renvoyant vers un formulaire en ligne sur le site de la monarchie britannique. 1 200 personnes seront ainsi conviées, sélectionnées parmi celles qui se seront inscrites avant le 8 août, et pourront être aux premières loges pour assister à l'arrivée du cortège nuptial puis au départ des mariés, qui s'offriront eux aussi un tour en carrosse, dans la grande rue de Windsor.

En couple depuis sept ans et fiancés depuis janvier dernier, Eugenie et Jack, qui a fait sa demande au cours d'un séjour au Nicaragua, devraient avoir autour d'eux quelques enfants stars lors du grand jour : il se dit que parmi les petites demoiselles d'honneur et les petits pages pourraient figurer la fille de 5 ans de Robbie Williams et sa femme Ayda, Teddy, ainsi que la princesse Charlotte et le prince George de Cambridge, qui ont bien éprouvé leurs rôles au mariage de Pippa Middleton puis à celui du prince Harry, ainsi que leur cousine Maud Windsor, 4 ans, fille de Lord Frederick Windsor et Sophie Winkleman qui est une camarade de classe de George, ou encore le fils d'Olivier de Givenchy et son épouse Zoe.

Dimanche 22 juillet, le Mail on Sunday a apporté une précision, révélant que Jack Brooksbank, 32 ans, ne recevrait pas de titre royal à l'occasion du mariage, ce qui implique notamment que la petite-fille d'Elizabeth II sera désignée en tant que "Son Altesse Royale la princesse Eugenie, Mme Jack Brooksbank".