Eurovision 2017 : Alma taclée par une célèbre consoeur...

Assez peu soutenue, là où il y a un an Amir faisait déjà beaucoup de bruit, la jeune Alma ne part pas en position de winneuse au concours de l'Eurovision, dont la finale se tient le 13 mai en Ukraine. La chanteuse se fait même taper dessus par une consoeur...

Invitée de l'émission de RTL On refait la télé, c'est Régine qui a lâché les coups. L'ex-gloire des nuits parisiennes a écouté un extrait de Requiem, le titre d'Alma pour représenter la France, et, après avoir levé les yeux au ciel, a dit tout le mal qu'elle en pensait alors qu'on lui demandait si notre pays avait des chances de l'emporter. "Vous savez, le mauvais goût existe partout. Pourquoi pas... On n'est pas les meilleurs à l'Eurovision", a-t-elle déclaré. L'an dernier, Amir avait tout de même décroché la 6e place, mais il est vrai que l'Hexagone n'a plus remporté le concours depuis 1977 et la victoire de Marie Myriam. Quant à Régine, qui a aussi taclé Benjamin Biolay et Nagui, elle a confié qu'elle-même aurait pu participer à l'Eurovision si on lui avait proposé une bonne chanson...

Qu'à cela ne tienne, Alma se donne corps et âme pour sa prestation et les premières images de ses répétitions ont d'ailleurs filtré sur les réseaux sociaux. A vous de juger...